Между Анапой и Сочи снова запустят морское сообщение

С 15 мая 2025 года в Краснодарском крае снова начнет функционировать регулярный морской пассажирский транспорт – скоростной катер «Комета» соединит черноморские курорты. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Время в пути — 6-7 часов. Судно будет выполнять рейсы между такими популярными курортами, как Анапа, Геленджик, Лазаревское, Туапсе и Сочи. Этот маршрут улучшит летом транспортные связи на Кубани, позволяя туристам и местным жителям быстро и удобно добираться из одного города в другой.

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Как отметил исполняющий обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий, регулярное сообщение на судне «Комета» — интересный маршрутом для туристов и существенная помощь для местных жителей, которые получат дополнительный способ передвижение между городами.