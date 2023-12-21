Между Москвой и Петербургом могут запустить авиамаршрутки

Они будут летать несколько раз в час.

Между Москвой и Санкт-Петербургом могут запустить авиамаршрутки. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.

По данным интернет-газеты, сейчас такую идею обсуждают перевозчик «Аэрофлот» и аэропорт Пулково. Они планируют, что самолеты будут летать раз в 20–30 минут, а билет будет продаваться с открытой датой и временем. При этом он будет действовать на любом рейсе, если там будут места.

Как рассказал журналистам один из источников, эксперимент может стартовать уже в июне 2024 года. Рейсы будут прибывать в разные аэропорты Москвы.

«Система такая же, как проездной в метро — вы оплачиваете перелет, а не конкретный рейс. То есть вы покупаете билет, который можно поменять вплоть до гейта — если ближайший самолет не улетел и есть места», — отметил эксперт.

Реклама

Другой источник предположил, что билеты с открытой датой могут продаваться в виде абонементов «только для тех, кто часто летает». То есть они будут сразу покупать некоторое количество перелетов, а потом регистрироваться на нужный рейс. По мнению эксперта, летать самолеты могут каждый час, эксплуатироваться будет в основном Sukhoi Superjet 100.

Официально новый формат перевозок ни в авиакомпании, ни в аэропорту пока не комментировали.