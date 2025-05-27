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Между Москвой и Петербургом запустят новые вагоны с длинными полками

Между Москвой и Петербургом запустят новые вагоны с длинными полками

Кроме того, в них будут более широкие проходы.

Осенью между Москвой и Санкт-Петербургом начнут курсировать новые пассажирские вагоны с удлиненными полками. Об этом сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В прошлом году в разговоре с президентом Владимиром Путиным Белозеров анонсировал запуск нового вагона габарита с полками длиной два метра вместо стандартных 1,83 метра и более широкими проходами. В РЖД уточняли, что речь идет о купейных вагонах. В конце 2024 года «Трансмашхолдинг» сообщил о создании такого вагона для РЖД, а 20 мая 2025 года — о получении сертификата соответствия.

«Наши партнеры-машиностроители получили сертификат на вагон габарита Т. Он на 28 см шире и на 73 см длиннее, что делает полки более удобными для размещения. Осенью 38 таких вагонов начнут курсировать на маршруте Москва — Санкт-Петербург», — рассказал Белозеров Мишустину.

Какой будет стоимость проезда в новых вагонах, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что РЖД запустили пассажирский поезд, оформленный к 20-летию компании. В его составе 17 купейных вагонов: 16 посвящены каждой из 16-ти железных дорог от Калининградской до Дальневосточной и один штабной — наиболее интересным фактам о РЖД.

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