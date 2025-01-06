Между небом и водой: удивительная дорога в Китае

Представьте себе: вы едете по дороге, а вокруг – бескрайняя водная гладь. Не на лодке, не на пароме, а на собственном автомобиле! Звучит как сцена из фантастического фильма, но это реальность для жителей китайской провинции Цзянси.

Каждый год в провинции Цзянси происходит настоящее чудо: местная дорога Юнъу, словно мифический дракон, погружается под воду, превращаясь в одну из самых необычных и красивых трасс на планете.

Дорога Юнъу (Yongwu Road) – это не просто асфальтовая лента, а настоящий символ связи между древним городом Учэн (кстати, одному из старейших в Китае!) и соседними поселениями. Она протянулась на 5,05 км прямо через озеро Поянху — крупнейшее пресноводное озеро Поднебесной.

С одной стороны — это часть уездной дороги X219, важная транспортная артерия. С другой — настоящая туристическая мекка, особенно в сезон дождей. Весной, когда уровень воды в Поянху начинает подниматься, Юнъу постепенно уходит под воду, превращаясь в «самую красивую затопленную дорогу Китая».

Фото: Hi China / YouTube

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Но не спешите паковать чемоданы! Поездка по затопленной Юнъу – это, как говорится, «лимитированное предложение». Когда уровень воды достигает отметки в 18,6 метров, по дороге ещё можно проехать, рассекая водную гладь, но как только он приближается к критической отметке в 19 метров (линия предупреждения о наводнении), местные власти перекрывают движение в целях безопасности.

Дорога остается закрытой до тех пор, пока вода не спадет до нормального уровня, обычно это происходит к концу лета. В прошлом году, например, Юнъу вновь открыли для движения 8 августа. И что вы думаете? Более 8 тысяч автомобилей выстроились в очередь, чтобы прокатиться по этой необычной трассе! Настоящий транспортный коллапс, но ради такого зрелища можно и подождать в очереди (а пока можно посмотреть видео о дороге с бесчисленными красивыми пейзажами).

Дорогу Юнъу открыли в 2013 году, и, несмотря на очевидные риски езды по мокрому и затопленному асфальту, о серьезных авариях на ней пока не сообщалось – к тому же, по обеим сторонам трассы есть ограждения.