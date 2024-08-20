Между Россией и Китаем запустили новый туристический поезд

Проект рейсового поезда «Чанлюйхао» будет развиваться постепенно, со временем включая в себя новые станции и пункты назначения.

Власти России и Китая запустили новый экскурсионный железнодорожный состав «Чанлюйхао». Генеральное консульство России в Шэньяне сообщило, что торжественный запуск локомотива состоялся 8 августа в городе Хуньчунь на северо-востоке Китая.

На первом этапе поезд будет курсировать лишь на территории Китая параллельно реке Туманная (она выступает как естественная граница между Китаем и Северной Кореей, а также между Россией и Северной Кореей), но вскоре – на втором этапе – состав будет курсировать по маршруту Хуньчунь и Владивосток.

Реклама

Торжественная церемония запуска первого рейса туристического и экскурсионного железнодорожного состава «Чанлюйхао» Фото: Генконсульство России в Шэньяне / Telegram-канал

На финальном этапе реализации ожидается открытие прямого железнодорожного сообщения между Хуньчунем и Москвой. Амбициозный проект обещает не только сделать путешествие между российскими городами и Китаем более доступными и удобными, но также станет действительно уникальным туристическим продуктом, объединяющим поездку через всю страну на поезде с визитом за границу.