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№ 3 (12)

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Russian Traveler №3(12) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

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Между Россией и Китаем запустили новый туристический поезд

Фото: Ramon Boersbroek / Flickr

Поезд железнодорожного маршрута, который проходит через Россию, Монголию и Китай.

Проект рейсового поезда «Чанлюйхао» будет развиваться постепенно, со временем включая в себя новые станции и пункты назначения.

Власти России и Китая запустили новый экскурсионный железнодорожный состав «Чанлюйхао». Генеральное консульство России в Шэньяне сообщило, что торжественный запуск локомотива состоялся 8 августа в городе Хуньчунь на северо-востоке Китая. 

На первом этапе поезд будет курсировать лишь на территории Китая параллельно реке Туманная (она выступает как естественная граница между Китаем и Северной Кореей, а также между Россией и Северной Кореей), но вскоре – на втором этапе – состав будет курсировать по маршруту Хуньчунь и Владивосток. 

Фото: Генконсульство России в Шэньяне / Telegram-канал
Фото: Генконсульство России в Шэньяне / Telegram-канал

Торжественная церемония запуска первого рейса туристического и экскурсионного железнодорожного состава «Чанлюйхао»

На финальном этапе реализации ожидается открытие прямого железнодорожного сообщения между Хуньчунем и Москвой. Амбициозный проект обещает не только сделать путешествие между российскими городами и Китаем более доступными и удобными, но также станет действительно уникальным туристическим продуктом, объединяющим поездку через всю страну на поезде с визитом за границу. 

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