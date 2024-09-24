Международный туризм почти восстановился после пандемии

За первые семь месяцев этого года поток международного туризма восстановился на 96% к показателям 2019 года, до того как наш мир сотрясла пандемия коронавируса.

В туристической организации ООН (UN Tourism) подсчитали, что с января по июль путешественники по всему миру совершили 790 миллионов туристических поездок, возвращая уровень международного туризма к допандемийному.

В агентстве отметили, что эти значения на 11% превышают количество поездок, совершенных в 2023 году и продолжат свой рост до конца года.

«Результаты соответствуют прогнозу UN Tourism по туризму о полном восстановлении международных прибытий в 2024 году, несмотря на сохраняющиеся экономические и геополитические риски», – приводит Интерфакс сообщение организации.

Судя по подсчётам, в сравнении с допандемийной эрой, в 2024 году в Европу и Америку вернулись 99% и 97% туристов. Самым же быстро развивающимся регионом для привлечения заграничных туристов стал Ближний Восток – количество международных прибытий в эту часть света за первые семь месяцев текущего года выросло на 26% в сравнении с тем же периодом пять лет назад.

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В ООН также отметили, что страной с самым высоким показателем прибывающих путешественников стал Катар: в январе–июле прирост туристов в нём составил 147% по сравнению с показателями 2019 года.

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В то же время самое большое количество доходов от международного туризма ощутили на себе Албания, Сербия и Саудовская Аравия.