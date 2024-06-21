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Russian Traveler №2(11) 2024
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Минэкономразвития разрешит всем регионам взимать курортный сбор

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Отельный сбор будет взиматься не за туриста, а за номер в отеле, сбор будет составлять от 65 рублей в день. 

Денежные средства направят в казну муниципалитетов. Вместе с этим, субъектам предоставляется возможность использовать понижающий коэффициент от 0 до 1 в зависимости от сезонности и загруженности гостиничного бизнеса. Например, региональные органы власти могут сократить или полностью освободить туристов от налога в период низкого сезона.

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