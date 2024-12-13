Мировой туризм почти вернулся к допандемийному уровню

Об этом сообщили в ООН. Некоторые страны удвоили доходы от туризма по сравнению с докризисным периодом.

В первом квартале 2024 года было совершено 1,1 миллиарда международных поездок, что лишь на 2% ниже допандемийного уровня. Ожидается полное восстановление мирового туризма к концу этого года. При этом некоторые страны уже удвоили доходы от туризма по сравнению с докризисным периодом.

UN Tourism представила новый Мировой туристический барометр, согласно которому большинство регионов мира превзошли показатели 2019 года по числу туристических прибытий благодаря высокому спросу на путешествия в Европе и США, а также восстановлению туризма в Азии и улучшению авиасообщения.

Ближний Восток лидирует по темпам восстановления: число прибытий выросло на 29%. Также успешно восстанавливается туризм в Европе и Африке, где показатели превышают уровень 2019 года на 1% и 6% соответственно. Америка восстановила туризм почти на 100%, тогда как Азиатско-Тихоокеанский регион пока отстает на 15%. Среди лидеров по росту числа прибытий — Катар (+141%), Албания (+77%) и Саудовская Аравия (+61%).

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