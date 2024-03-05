Мнение туристов: самые востребованные моря России

Лидером оказалось Баренцево море.
Баренцево и Каспийское моря названы самыми востребованными у российских туристов в 2023 году. Такие данные приводятся в исследовании МТС Travel.
Уточняется, что эти моря стали лидерами по приросту турпотока с показателями 57 и 20 процентов соответственно. На третьем месте оказалось Охотское море (прирост 11 процентов), а сразу за ним следуют Белое (9 процентов) и Черное (8 процентов).
«По данным сервиса бронирования отелей МТС Travel, путешествия, включающие в себя посещение морского побережья, составили 10 процентов от всех поездок по стране в 2023 году», – говорится в исследовании.
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