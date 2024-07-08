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Молния убила туриста в горах Кабардино-Балкарии

Фото: МЧС России по Кабардино-Балкарской Ресбулике

Тело мужчины не могут спустить на землю.

В Кабардино-Балкарскии молния убила туриста, совершавшего восхождение на гору Дыхтау. Это произошло на высоте более 5000 метров, рассказали журналистам в управлении МЧС по республике.

За помощью в экстренные службы обратился 55-летний напарник погибшего. Турист рассказал, что они поднимались в гору вдвоем и попали в сильную грозу. В одного мужчину ударила молния, и он скончался на месте. Второму удалось спуститься на 500 метров вниз и разбить палатку, где он стал дождаться помощи.

Несмотря на сложные погодные условия в виде низкой облачности, тумана, мокрого снега и условий камнепада, спасатели сумели добраться до выжившего и посадить его в вертолет. Утром в понедельник его доставили в альплагерь «Безенги» — мужчина в порядке и в помощи врачей не нуждается.

Тем временем, тело второго туриста пока не могут спустить на землю. Операцию пришлось прервать до момента, когда улучшатся погодные условия, — продолжать ее опасно для жизни спасателей. По данным МЧС, погибшему 51 год, он приехал на отдых в республику из Тольятти. В поисках тела участвуют семь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

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