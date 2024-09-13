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Молния ударила в российского туриста, когда он танцевал на пирсе в Батуми

Фото: Unsplash.com

Батуми, Грузия

Мужчина чудом остался жив.

В российского туриста ударила молния на отдыхе в Грузии. Ему повезло не просто выжить, но и практически не получить повреждений, пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел, когда 32-летний Павел из Самары вместе с друзьями и братом танцевал на пирсе в Батуми. Компания собралась у моря, чтобы полюбоваться закатом и записать ролик под музыку «Нейромонаха Феофана».

В какой-то момент приятели услышали грохот и увидели, как в Павла попал мощный разряд тока. Мужчина упал на землю, и одежда на его теле вспыхнула. Очевидцы сбили пламя и вызвали скорую, туриста забрали с ожогами на животе, спине и ногах.

Врачи удивились тому, что он выжил и не получил тяжелых травм. Сейчас Павел находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

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