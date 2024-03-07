Молния ударила в самолет с 550 пассажирами: видео

Лайнер не пострадал и продолжил полет.

В Канаде молния ударила в самолет с 550 пассажирами на борту. Видео с моментом инцидента публикует CityNews .

Вечером 3 марта Boeing 777-300 перевозчика Air Canada вылетал из Ванкувера в Лондон. Через несколько секунд после того, как он поднялся в воздух, в борт ударила молния. Один из очевидцев снял произошедшее на видео, которое выложил в сеть.

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Как объяснили журналистам пилоты, трагедии получилось избежать благодаря специальной системе подавления молний, установленной на лайнере. Самолет не пострадал и продолжил свой путь в Великобританию, где успешно приземлился несколько часов спустя.

По данным экспертов Национальной метеорологической службы США, случай в Канаде можно назвать довольно редким. Пассажирские самолеты поражаются молнией в среднем 1-2 раза в год.