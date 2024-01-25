Монголию впервые признали комфортной для путешествий страной

В 2023 году она приняла 650 000 туристов.

Монголию впервые включили список стран, где комфортно путешествовать. Об этом сообщил глава монгольского правительства во время презентации проекта «Go Монголия», выступая на экономическом форуме в Давосе.

«Монголия в прошлом году приняла 650 000 путешественников, которые принесли доход $1,2 млрд туристической отрасли страны. Ее популярность увеличилась на 40%», – отметил премьер-министр.

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Он объяснил такие достижения проведением рекламной кампании «Добро пожаловать в Монголию», организованной в прошлом году. Благодаря программе развития туризма увеличилось количество международных авиарейсов в 42 страны. Власти намерены и дальше продвигать страну: они объявили период с 2023 по 2025 год «временем посещения Монголии».

Гражданам России для путешествия в Монголию нужен только загранпаспорт: виза не требуется, если вы собираетесь пребывать на территории страны не больше 30 дней. Авиасообщение с Монголией возобновлено, есть даже прямые рейсы (например, от авиакомпании ИрАэро из Иркутска в Улан-Батор).

Редакция Russian Traveler собрала живописную галерею снимков из Монголии с нашего фотохостинга для вдохновения:

Рассвет в Баянзаге. Баянзаг (Пылающие Скалы) расположены на юге Монголии, в провинции Умнеговь, в пустыне Гоби. Фото: Дмитрий Саприн / фотохостинег rtraveler.ru