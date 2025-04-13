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Мошенники обманывают россиян под предлогом продажи дешевых авиабилетов

Мошенники обманывают россиян под предлогом продажи дешевых авиабилетов

О новой схеме предупредили в «Аэрофлоте».

В «Аэрофлоте» предупредили о новой мошеннической схеме с льготными авиабилетами. Представители перевозчика рассказали о ней у себя в Telegram-канале.

Преступники звонят россиянам, представляются работниками авиакомпании и предлагают купить билеты по субсидированным или льготным тарифам, а также принять участие в опросе за вознаграждение. Затем они просят назвать СМС-код, с помощью которого могут украсть личные данные людей, аккаунты от портала госуслуг или даже деньги.

«Сотрудники авиакомпании никогда по собственной инициативе не звонят пассажирам, чтобы предложить оформить перевозку в рамках каких-либо акций и определенных категорий билетов», — подчеркнули в «Аэрофлоте».

Эксперты по кибербезопасности в таких случаях советуют сразу заканчивать разговор. В случае сомнений можно перезвонить по официальному номеру, указанному на сайте компании.

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