Мошенники в аэропортах крадут личные данные россиян через «бесплатный» Wi-Fi

На мошенничество ещё в прошлом году жаловались пассажиры аэропортов Шереметьево и Внуково.

В российских аэропортах снова активизировались мошенники – они пытаются завладеть личными данными туристов через фейковые сети Wi-Fi. Один из путешественников рассказал редакции портала TourDom о том, как чуть не попался на удочку аферистов в аэропорту Астрахани.

По словам мужчины, дожидаясь своего рейса в терминале вылетов, он решил подключиться к бесплатной сети аэропорта. Официальная точка доступа airport_wifi не сработала, тогда он попробовал получить доступ к другой доступной сети под названием «FREE_WIFI». В моменте сеть не вызвала у него никаких подозрений, и он перешёл на страницу авторизации, которая потребовала у него номер телефона для получения кода доступа. А далее код подтверждения пришёл пользователю в Telegram.

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«Вот только вводить я его не стал – иначе мой аккаунт тут же ушел бы к злоумышленникам», — пояснил турист.

В прошлом году подробностями схожей мошеннической схемы уже делились пассажиры московских аэропортов Шереметьево и Внуково – после подключения к сетям у них также запрашивали номера телефонов и коды доступа. При вводе кода на всплывающей страницы туристы рисковали авторизоваться в мессенджере, а значит и передать права на свой аккаунт мошенникам. Позже поддельные точки доступа к Wi-Fi были заблокированы.

Тем не менее подобные мошеннические схемы время от времени всплывают и в других аэропортах России. Туристам настоятельно рекомендуют быть бдительными, не указывать свои персональные данные при использовании общедоступной сети, и ни в коем случае не вводить коды от Telegram на посторонних сайтах.