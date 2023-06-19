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Московские туристки сорвались с горы в Карачаево-Черкессии

Фото: Евгений Гайдук

горы Карачаево-Черкессии

Они ждут помощи спасателей.

Две туристки из Москвы сорвались с горы в Карачаево-Черкесии. Сейчас их пытаются спасти сотрудники экстренных служб, рассказали в Главном управлении МЧС России по республике.

Как рассказали в МЧС, инцидент произошел на перевале Браконьеров. Вниз сорвалась руководитель туристической группы и одна из участниц похода: к счастью, обошлось без серьезных травм, обе получили ушибы. 

Пока женщины находятся на месте происшествия, у них есть палатка и запас еды на два дня. Они ждут помощи.

«Расстояние от Архызского поисково-спасательного подразделения до точки, где ожидают помощь пострадавшие туристы, около 28 километров», — отметили в ведомстве, добавив, что в операции задействованы 12 человек и две единицы техники.

В МЧС отметили, что изначально в горах Карачево-Черкессии пропала зарегистрированная группа из четырех туристов. Люди стартовали из поселка Архыз и вскоре перестали выходить на связь, их родственники обратились к спасателям.

На поиски вышли трое участников Архызского поисково-спасательного подразделения МЧС России. Однако вскоре двое участниц вернулись на базу и рассказали, что их спутницы упали вниз.

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