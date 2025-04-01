Московский режиссер отправляется снимать фильм на Таймыр

Давний друг нашей редакции, режиссер и фотограф Юлия Невская отправляется на Таймыр, где снимет документальный фильм «Люди белой земли» — о кочевых народах севера на стыке старого и нового уклада жизни.

Быт и образ жизни малых народов — основа формирования его идентичности. Меняется образ жизни — теряется язык, верования, обряды и память. Прогресс проверяет на прочность традиционный уклад. «Люди белой земли» — это история о том, как кочевые арктические этносы сохраняют свою идентичность в меняющемся мире и с какими сложностями они сталкиваются. Это история о том, как выживать старому укладу под напором нового, — рассказала Юлия Невская.

Реклама

Режиссер и сценарист «Лаборатории историй» Юлия Невская уже снимала ряд проектов в районе Дудинки. «Я впервые побывала здесь в 2021 году, готовила несколько публикаций как журналист и фотограф про жизнь в регионе», — рассказывает Юлия. — Меня поразил самобытный мир Арктики, здесь все вопреки ожиданиям о человеческих возможностях. Кажется, что в вечной мерзлоте нет места человеку, а он здесь живет и домом ее называет. Кажется, что внедряя новые технологии и процессы в свою жизнь, нельзя сохранить традиционный уклад, а в коренных народов здесь это как то получается. Вот про все это наш фильм и будет».

Над проектом работает команда московского продакшена «Лаборатория историй» и красноярская организация «Межрегиональный клуб развития Енисейской дипломатии», поддерживающая социальные и культурные проекты в своем регионе. Съемка фильма проходит на средства Президентского фонда культурных инициатив.

Фото в этом материале: снимки Юлии из Дудинки и окрестностей, сделанные в 2021 году.