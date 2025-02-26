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Москвич умер в Таиланде после четырех дней запоя на all inclusive

Москвич умер в Таиланде после четырех дней запоя на all inclusive

Его тело нашли в туалете гостиницы.

Турист из Москвы умер в туалете отеля на Пхукете, работавшего по системе «все включено». Он четыре дня постоянно пил спиртное, сообщает Mash.

По данным канала, 42-летний москвич прилетел в Таиланд вместе с девушкой. Пара поселилась в отеле возле около пляжа Камала. Пока спутница купалась, ездила на экскурсии и отдыхала на вечеринках, ее возлюбленный просто сидел в номере, курил и пил коктейли.

На четвертый день россиянину стало плохо. Он выглядел нездоровым, а его лицо приняло серый оттенок. Девушка предложила вызвать скорую помощь, но ее спутник отказался, назвав тайских врачей мошенниками.

На следующее утро турист умер. Его тело нашли в туалете отеля, причину случившегося установят судмедэксперты.

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