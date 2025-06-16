Москвичи едут в Сочи на такси. Это дорого?

Количество путешественников, которые выбирают такси с водителями до популярных курортов, резко возросло в этом году.

Москвичи и жители центральной России всё чаще отправляются в Краснодарский край и Крым с использованием услуг трансферных компаний, рассказали участники рынка исследовательскому агентству «БюроИкс».

Количество запросов на такси из Москвы в Сочи, Геленджик, Туапсе и до городов на Крымском полуострове выросло где-то на треть, что заметно повлияло и на подъем цен (примерно на 10%), отмечают владельцы трансферных компаний. Предполагается, что такой рост интереса к арендованному транспорту с водителем связан в первую очередь с озабоченностью туристов ситуацией в российских аэропортах и на ж/д направлениях. Многие путешественники боятся летать на самолетах и предпочитают искать комфортные решения для длительных поездок.

Чаще всего туристы запрашивают поездки на минивэнах и микроавтобусах и отправляются на курорт группой. В небольшой же автомобиль транспортные компании пустят не более трех человек помимо водителя. Но и ценник у подобной поездки будет соответствующий.

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На портале TourDom провели подсчеты и заключили, что поездка из Москвы до Ялты на машине класса «стандарт» (например, KIA RIO) обойдется путешественникам как минимум в 35 тыс. руб., а более удобное путешествие класса «комфорт» уже от 44 тыс. руб. в одну сторону. Ценник на автомобили бизнес-класса вырастет примерно в два раза в зависимости от компании. Стоимость путешествия на минивэне по этому направлению будет начинаться от 60 тыс. руб.

Поездки из Москвы до Сочи немного бюджетнее благодаря меньшему расстоянию: путешествие на машине класса «стандарт» будет начинаться от 33 тыс. руб., а класса «комфорт» – от 40 тыс. Эксперты напоминают, что на пути на юг пассажиров ждет несколько платных трасс, поэтому к стоимости поездки стоит прибавить ещё около 6-7 тыс. руб., и учесть время, которое уйдет на пробки. Например, некоторые водители даже отказываются везти туристов в Абхазию из-за автомобильных заторов после Сочи.

Эксперты также напоминают туристам не забывать спрашивать перед поездкой о наличии в машине кондиционера и о разрешенном количестве человек в одном автомобиле. Некоторые транспортные компании могут иметь ограничения.