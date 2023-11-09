Муралы на Ямале и сыр с личинками: интервью с Региной Тодоренко и Тимуром Родригезом о работе в тревел-шоу

Russian Traveler поговорил с ведущими шоу «Руссо Экспрессо» Региной Тодоренко и Тимуром Родригезом о том, что они любят и чего боятся в путешествиях, о выходе из зоны комфорта и работе с телеканалом «Пятница!».

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023 читать этот номер

Регина Тодоренко и Тимур Родригез – опытнейшие путешественники. Ещё до карьеры ведущей Регина часто ездила в туры с «Фабрикой звёзд», а потом гастролировала со своим коллективом. У Тимура тоже были музыкальные гастроли, а также туры с Comedy Club и собственное тревел-шоу «Бешенл Джеографик». Для «Пятницы!» Тимур и Регина вместе путешествуют по России и рассказывают о ней: сначала в рамках «Орла и решки», а сейчас для шоу «Руссо Экспрессо». Мы поговорили с обоими телеведущими и расспросили их о работе в тревел-шоу.

С чего началось ваше знакомство с телеканалом «Пятница!»?

Регина Тодоренко: Я пришла на кастинг ведущих программы «Орёл и решка» в ноябре 2013 года, десять лет тому назад. Никаких ожиданий у меня не было, но дико хотелось попасть в проект, потому что я очень любила путешествовать и тратила на это все деньги. На свой 22-й день рождения я загадала, что хочу путешествий, и желание исполнилось уже через год – 1 декабря отправилась в первую поездку.

Тимур Родригез: У меня тоже оно началось с «Орла и решки». Это был один из сезонов по России с разными артистами в роли приглашённых ведущих. Я побывал в Краснодаре, Абрау-Дюрсо и «Лефкадии». Мы постоянно хохотали, несмотря на то что с ребятами я познакомился только на съёмках. Было ощущение, что мы уже давно работаем вместе. Программа получилась яркой, и знаю, что у неё были хорошие цифры и классные отзывы на канале. Честно говоря, я думал, что меня пригласят в «Орла и решку» куда быстрее, но прошло ещё полтора года, прежде чем мне позвонили и сказали, что новый сезон хотят делать со мной и с Региной.

В Сочи

Вы уже несколько лет вместе путешествуете по России. Замечаете перемены?

Регина Тодоренко: Конечно. В первую очередь, люди стали более открытыми. Раньше у них было больше опасений – а вдруг нам что-то не понравится! Сейчас же, наоборот, все очень хотят рассказать о своём искусстве, достопримечательностях и развлечениях. Мне многие пишут: «Региночка, приезжайте к нам, мы вам покажем самые интересные места нашего города». Недавно был приятный случай – ко мне на парковке подошла семья и говорит: «О, Регина-путешественница, это же вы! Спасибо огромное! Мы постоянно смотрим передачи про путешествия с вами, а недавно купили вашу книгу «Регина-путешественница спасает Австралию» и читаем её каждый вечер детям перед сном». Когда я получаю такие отзывы, мне хочется показывать больше классных мест, чтобы мотивировать людей ещё чаще путешествовать.

Тимур Родригез: Я иногда слышу: «Вы теперь путешествуете по нашей стране, потому что многие страны стали недоступны». Ребят, мы ездили по России, когда мир ещё был полностью открыт! И делали это потому, что мало кто знает, сколько всего хранит наша родина. Я говорю это как человек, который проехал множество российских городов и при этом не видел 90% из того, что мне посчастливилось открыть в рамках программ. За несколько сезонов «Орла и решки» и «Руссо Экспрессо» я столько мест посоветовал своим друзьям и знакомым! Мои жена и дети тоже повторили несколько моих маршрутов.

Что обычно советуете?

Тимур Родригез: Чаще всего я рассказываю о Карелии. Красноярск тоже удивил невероятно. Там и зимой, и летом колоссальный выбор развлечений. Но главный магнит Красноярска – рестораны высокого класса. В них безумно вкусная кухня и очень подкупают сумасшедшая любовь и фанатизм, с которыми рестораторы относятся к своему делу.

Ещё меня поразил Ямал. Его власти понимают, что длинными зимами нужно поднимать людям настроение, и приглашают художников расписывать дома огромными муралами. Кухня там тоже потрясающая. А главное, лететь до Ямала всего 2,5 часа. Я и сам не подозревал, что так резко можно поменять и климат, и картинку, открыть для себя совершенно новую точку на карте и обалдеть от её красоты.

Регина Тодоренко: Те же Карелию и Ямал. А за едой советую ехать во Владивосток. Я обожаю морских гадов, и там они в изобилии. Когда мы снимали программу, я попала на фестиваль гребешка и до сих пор помню этот вкус. Камчатка – тоже одно из топовых мест с точки зрения гастрономии. Люблю океаническую рыбалку – мы отправились на неё вместе с мужем и старшим сыном и вообще не пожалели, хотя погода была не самой подходящей. Всё равно наловили рыбы, которую пожарили на месте, у воды. А ещё увидели косаток. За такими впечатлениями и стоит ехать на край России. Фантастическое место – Алтай. Там хочется уединиться – жить в палатке, много гулять, дышать, медитировать. Сбежать от всего мирского – подальше от суетливых мегаполисов.

Во Владивостоке

Смотрите ли вы, как работают другие ведущие тревел-шоу?

Регина Тодоренко: Да. Много лет прошло с тех пор, как я начала путешествовать, и интересно, как другие подают информацию. То есть я смотрю эти передачи не как зритель, который хочет увидеть мир, а как ведущая, которая хочет чему-то научиться. Мастерство описывать – самое сложное. Не просто сказать: «Вау, как красиво!» А рассказать, что ты чувствуешь здесь и сейчас, на что это похоже? Всегда идёт большая работа вместе с редактором. «Давай подумаем, как мы опишем сейчас этого палтуса так, чтобы наша аудитория захотела его съесть?». С чем только я еду уже не сравнивала — и с пасодоблем, и с детскими игрушками. Очень хорошая тренировка для мозга! И ради новой необычной подачи я, конечно же, подсматриваю за коллегами.

Тимур Родригез: Мне было интересно, например, проехать по Транссибу с Романом Каграмановым в рамках первого сезона «Руссо Экспрессо». Он из нового поколения ведущих, которые окружающий мир воспринимают совершенно иначе. Было любопытно за ним наблюдать и строить своё ведение на этом контрасте. Вроде как двое мальчиков, но при этом настолько разных в подаче информации! Впрочем, и похожих тоже, если речь идет о гипертрофированных реакциях, когда очень сложно сдержать эмоции, и ты даже иногда переходишь на крик. Я подумал, что самое важное в этом тандеме не потерять себя, но при этом не бояться с вниманием относиться к тому, как Рома проживает определённые моменты. Кстати, несмотря на его желание постоянно быть смешным, он бывает и очень трогательным. Это подкупает.

В Самаре

Всегда ли вы соглашаетесь сделать ради передачи что-то, что для вас – выход из зоны комфорта?

Регина Тодоренко: Приходилось разное пробовать. Самый неприятный опыт у меня был на Сардинии – той самой невероятно красивой Сардинии, куда богатые ходят на яхтах рассекать по Средиземному морю. Там есть деревушка, где изготавливают касу марцу, высококачественный и дорогой сорт сыра. Так вот, его разрезают, а внутри личинки! И потом они шевелятся во рту. Ещё я пробовала кокосового червя в лесах Амазонии, который так же двигался у меня во рту. Это было тоже максимально неприятно.

А отказалась я от супа из корейской собаки. Я отношусь к тому типу людей, которые любят собак безграничной любовью. У меня перед глазами стоял мой йоркширский терьер, я плакала над тарелкой и говорила, что не смогу это съесть.

Тимур Родригез: К счастью, мне удалось избежать некоторых испытаний. Например, я не люблю экстремальные бани и точно не хочу пробовать прыжки с парашютом. Предпочитаю не рисковать. В первую очередь не потому, что боюсь за себя, а потому, что несу ответственность за своих детей и огромную команду людей, с которой работаю. Тем не менее, были совершенно сумасшедшие эксперименты, которые, наверное, я бы никогда себе не позволил, если бы не вспомнил главный аргумент: я ведущий этой программы.

Я боюсь высоты и говорил об этом в кадре. Но при этом совершил в рамках «Орла и решки» и «Руссо Экспрессо» несколько таких полётов, о которых буду помнить до конца своих дней. Я взлетал на стуле с пропеллером на высоту 600 метров над землёй. Делал мёртвую петлю. Всё это было очень волнительно, но самое замечательное, что в процессе я понимал, как мне повезло. Я это понимаю регулярно, где бы ни оказался. Будь то просто красивые локации, лесные массивы, горные хребты или экстремальные приключения.

Я действительно очень счастливый человек, потому что они присутствуют в моей жизни. И это сопряжено ещё с большим количеством искренней радости и благодарности со стороны людей, которые меня встречают. Значит, у меня получается то, что я считаю своей миссией – транслировать хорошее настроение и заставлять людей улыбаться и верить в то, что в этой жизни есть место счастью и удовольствию.