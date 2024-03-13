Мурманск и Осетия: куда россияне планируют ехать этим летом

К началу весны россияне уже начали планировать свои летние поездки в пределах страны – не только по самым популярным ранее направлениям.

По данным поиска авиабилетов и бронирования отелей сервиса Яндекс Путешествия, в России продолжает расти спрос на внутренний туризм — спрос на авиабилеты внутри страны вырос на 25% по сравнению с показателями прошлого года.

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На юге страны самыми востребованными регионами стали Республика Крым, где спрос на отели вырос на 488%, и Краснодарский край — спрос на отели вырос на 308%.

Помимо южных направлений, спрос на ранние бронирования отелей на лето вошли Мурманская область (+389%), Республика Северная Осетия (+381%), Карачаево-Черкесская Республика (+351%), Республика Карелия (+303%) и Камчатский край (+287%).

Интересно, что, согласно данным бронирований отелей, этим летом россияне планируют отдых не только по самым популярным туристическим направлениям, но и новым. Летом 2024 года вырос спрос по следующим направлениям — на 296% на отели во Владимирской области, на 287% — в Ростовской области, на 286% — в Нижегородской и на 283% в Калининградской.

По данным сервиса, появился интерес у россиян также к Екатеринбургу и другим городам Свердловской области, где количество броней отелей на лето вырос на 248% по сравнению с летом прошлого года. При этом Москва и Московская область с Санкт-Петербургом и Ленобластью также остаются привлекательными направлениями для летнего отдыха — в этом году отели в двух столицах бронируют больше на 234% и 214% соответственно.