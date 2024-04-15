Мужчина купил в ресторане акулу и выпустил в море

Так он решил спасти хищницу.

В Таиланде посетитель купил в ресторане живую акулу и отпустил ее в море. Гость объяснил, что просто хотел поплавать с рыбой, пишет The Independent.

23-летний инструктор по подводному плаванию Виктор Сэлмон много лет занимался погружениями. При этом он давно мечтал увидеть акулу, но так ни одной и не встретил. Тогда Сэлмон нашел выход из ситуации и пошел в китайский ресторан, где подают экзотические блюда из акул.

Сотрудники согласились продать ему одну живую акулу и попросили за нее всего 700 батов (около 2 000 рублей).

«С ума сойти, как дешево», — заявил Сэлмон, считавший себя спасителем рыбы, доживавшей последние дни в крошечном аквариуме, прежде чем попасть в суп.

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Мужчина забрал акулу, ответ ее на берег и отпустил в Сиамский залив. Он выразил надежду, что однажды встретит рыбу в будущем.