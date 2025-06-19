Мужчина несколько лет притворялся бортпроводником ради бесплатных рейсов

Нарушителю удалось обмануть авиакомпании как минимум 120 раз.

35-летний американец решил воспользоваться общей политикой авиаперевозчиков, позволяющей пилотам из других компаний летать бесплатно. Мужчина использовал эту опцию как минимум 120 раз в период с 2018 по 2024 с одной небольшой оговоркой – он не является пилотом.

Американец Тирон Александр предположительно работал бортпроводником на региональных авиалиниях с 2013 по 2015 год и узнал о бесплатной опции для сотрудников авиакомпаний. Однако после увольнения мужчина решил продолжить экономить на авиабилетах.

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Прокуроры настаивают, что Тирон Александр совершал мошеннические действия, заходя на сайты различных авиакомпаний и используя опцию «бортпроводник» во время онлайн-регистрации. Сайты требовали от мужчины указания наименования работодателя, дату найма и номер значка – в этот момент пассажир предоставлял поддельные сведения, но, кажется, проверить их никто не удосужился.

Теперь мужчина обвиняется в мошенничестве с использование электронных средств связи. Александр забронировал более 120 бесплатных рейсов четырех разных авиакомпаний, летающих в Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Атланту и Даллас. За шесть лет своей «карьеры» мужчина притворялся работником семи разных авиакомпаний, использовал около 30 различных комбинаций номерных значков и предполагаемых дат начала контрактов.

Александру грозит по-настоящему значительный срок: его признали виновным по четырем пунктам мошенничества (каждый из них предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы) и по одному пункту обвинения в мошенническом доступе в закрытую зону аэропорта, за что его могут отправить в тюрьму ещё на 10 лет. С учетом того, что в Америке сроки наказания традиционно суммируются, срок мужчине предстоит значительный – оглашение приговора запланировано на 25 августа.