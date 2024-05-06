Мужчина погиб в Сулакском каньоне, спасая туристку

Она выпала за борт катера во время экстремальной прогулки.

На Сулакском каньоне в Дагестане погиб мужчина. Он пытался спасти туристку, которая выпала за борт катера во время прогулки, пишет Telegram-канал SHOT.

Группа из пяти местных жителей (мужчина и четыре женщины) приехала на каньон и купила поездку на катере. Они попросили водителя сделать прогулку максимально экстремальной, и тот согласился. При этом он разрешил группе не надевать спасательные жилеты.

В итоге во время опасного маневра одна из девушек упала за борт. За ней бросился спутник — 55-летний Арслан. Ему удалось спасти туристку ценой собственной жизни.

Водителя катера задержали полицейские, в отношении него возбудили уголовное дело. По данным канала, погибший мужчина и раньше спасал людей, он работал водителем скорой помощи.

Реклама

Сулакский каньон в Дагестане считается глубочайшим каньоном Европы. Его протяженность составляет 53 километра, а глубина достигает 1920 метров, что на 63 метра глубже Большого каньона в США. Каньон находится в долине реки Сулак в 100 км от Махачкалы, сегодня это одна из главных достопримечательностей республики.