Неожиданный факт о гейшах: раньше ими были только мужчины

С чего начиналась самая знаменитая профессия в Японии? Оказывается, до 18 века гейшами могли быть только мужчины.

Гейша с японского переводится как «человек искусства». За несколько веков гейши стали неофициальным национальным символом Японии – вместе с цветущей сакурой и горой Фудзи. Профессия гейши окружена множеством мифов. В общих чертах она заключается в том, что специально обученные девушки развлекают гостей (мужчин и женщин) пением, танцами, проведением чайных церемоний и изысканными беседами на любые темы.

Майко - ученица гейши Фото: Елена Барыкина / фотохостинг rtraveler.ru

Однако вот чего не знают многие туристы: девушки-гейши появились лишь в 18 веке, а до этого времени служить гейшами могли только мужчины. Расскажем об этом поподробнее.

Как появилась профессия? Все началось с танцующих монахов

Легенда гласит, что истоки профессии гейши уходят корнями в далекий XIII век. Тогда японский монах основал школу буддизма Чистой Земли и отправился по стране проповедовать идею «нэнбуцу одори» – она заключалась в произнесении имени Будды во время исполнения ритуального танца. Вскоре у монаха появились последователи-танцоры. Благодаря путешествиям по свету они приобрели острый аналитический взгляд и тягу к развлечениям и искусству.

Что потом? Все эти танцующие и недурно просвещенные последователи монаха-буддиста стали прислужниками японских феодалов, советниками и участниками военных действий – все благодаря приобретенным навыкам. Их стали называть «добосю» (в переводе «товарищ»). Именно их и считают первыми «гейшами».

С наступлением относительно мирного периода истории в Японии добосю потеряли свое призвание военных советников, и их функция сместилась больше на развлекательную. При этом они, невзирая на строгие иерархические правила поведения в японском обществе, могли позволить себе иронизировать и шутить в присутствии своих повелителей – так они начали считаться кем-то вроде придворных шутов.

По мере того как менялась их профессия, менялось и название. Вскоре добосю стали называть ханасисю (рассказчики), хокан (шуты) или тайкомоти (барабанщики).

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Работа Утагавы Куниёси: тайкомоти и Оясо, жена Судзуки Мондо Фото: Wikimedia Commons

Со временем тайкомоти ушли из частных резиденций феодалов и превратились в профессиональных артистов по найму. Закончился их путь совсем не так возвышенно, как начинался – в кварталах красных фонарей.

Как известно, основная работа девушки-гейши заключается в том, чтобы проводить банкеты в рёканах (гостиницах в традиционном японском стиле) и традиционных японских ресторанах, где она выступает хозяйкой мероприятия. Почти тем же самым в конце концов должны были заниматься и мужчины-гейши. Они также развлекали гостей, однако их клиентами выступали исключительно мужчины, пришедшие в публичный дом. Пока мужчина ожидал выхода куртизанки, его времяпрепровождение скрашивал мужчина-гейша, который рассказывал гостю непристойные шутки и пел грубые народные песни.

Уважения к профессии было немного – мужчин-гейш даже не признавали в переписи населения, приписывая им другие профессии вроде уборщиков туалетов или уничтожителей насекомых.

Так было до 1751 года, когда появилась Касэн – первая женщина-гейша. Сначала она была куртизанкой в публичном доме Фукагавы (район Токио), однако смогла расплатиться с долгами и стать свободной. Касэн начала выступать с песнями и игрой на сямисэне (японском щипковом музыкальном инструменте), что быстро сделало её популярной у мужчин, посещающих Фукагаву.

Фото: Наталья Тутова / фотохостинг rtraveler.ru

Вскоре такой способ развлечения мужчин использовался в других японских районах. Тогда и стали появляться девушки, развлекающие мужчин только с помощью своих актерских талантов и образования. А в 1779 году профессия гейши начала существовать официально – даже был создан офис (кэмбан-сё), который устанавливал правила для девушек.