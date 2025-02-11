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№ 5 (14)

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Мужчины тратят на путешествия в два раза больше женщин

Мужчины тратят на путешествия в два раза больше женщин

Самой популярной статьей туристических расходов стала покупка билетов.

Банк «Русский Стандарт» проанализировал траты россиян на путешествия в 2024 году. Наиболее популярными оказались покупки билетов на поезда и самолеты. ТОП-3 категорий расходов включают:

  1. Ж/д билеты и авиабилеты — 53% всех операций. Средний чек на железнодорожные билеты увеличился до 7 466 рублей, а на авиабилеты упал до 15 979 рублей;
  2. Туристические агентства и экскурсии — 28%, со средним чеком 42 401 рубль;
  3. Оплата проживания в отелях и гостиницах — 19%, со снижением среднего чека до 9 374 рублей.

Также банк отметил, что средний размер трат мужчин на эти категории почти вдвое превышает женский — 23 987 рублей против 12 246 рублей.

Ранее эксперты «Авито» выяснили, сколько российские туристы тратят на сувениры.

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