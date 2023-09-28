На Airbnb теперь можно снять Дом Шрека

Там можно бесплатно поселиться на Хэллоуин.

На сервисе по аренде жилья Airbnb появился дом Шрека на болоте. Его можно будет забронировать на Хэллоуин, пишет сайт журнала People.



Пожить в доме Шрека в Шотландии можно будет совершенно бесплатно, но по предварительной записи. Акция действует только три дня — с 27 по 29 октября.

Фото: Airbnb

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«Я с удовольствием приглашаю вас погостить в сказке. Отдыхая на Болоте, гости смогут засиживаться допоздна, обмениваться историями и питаться как людоед — я приготовлю легендарные вафли. Знаете, что мне нравится в доме? Все. Заросший ландшафт, скромные интерьеры, красивые валуны, все. Я не могу дождаться, когда гости смогут сами увидеть этот грязный кусочек рая», — говорится в заявлении от имени Осла, персонажа мультфильма.

В доме оборудовано спальное место, однако все удобства, туалет и ванная, расположены в 20 метрах от него. К домику Шрека ведут таблички с надписями «Не входить» и «Осторожно, людоед», которые станут фотозоной для гостей.