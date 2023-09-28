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№ 3(7)

Август

Russian Traveler №3(7) 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023

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На Airbnb теперь можно снять Дом Шрека

Фото: Airbnb

Там можно бесплатно поселиться на Хэллоуин.

На сервисе по аренде жилья Airbnb появился дом Шрека на болоте. Его можно будет забронировать на Хэллоуин, пишет сайт журнала People.

Пожить в доме Шрека в Шотландии можно будет совершенно бесплатно, но по предварительной записи. Акция действует только три дня —  с 27 по 29 октября.

Фото: Airbnb

«Я с удовольствием приглашаю вас погостить в сказке. Отдыхая на Болоте, гости смогут засиживаться допоздна, обмениваться историями и питаться как людоед — я приготовлю легендарные вафли. Знаете, что мне нравится в доме? Все. Заросший ландшафт, скромные интерьеры, красивые валуны, все. Я не могу дождаться, когда гости смогут сами увидеть этот грязный кусочек рая», — говорится в заявлении от имени Осла, персонажа мультфильма.

В доме оборудовано спальное место, однако все удобства, туалет и ванная, расположены в 20 метрах от него. К домику Шрека ведут таблички с надписями «Не входить» и «Осторожно, людоед», которые станут фотозоной для гостей.

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