На Алтае во время поездки на снегоболотоходе погиб турист

Транспортным средством управлял мужчина без водительских прав.

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Россиянин без водительских прав, решил покатать туристов на вездеходе в Алтае. Поездка закончилась трагедией: один из туристов погиб, а другой получил травмы и был доставлен в больницу. Инцидент произошел 10 августа в Чемальском районе республики.

Водитель, 41-летний житель Горно-Алтайска, потерял управление снегоболотоходом Swampy и перевернулся. Погибшему туристу было 54 года, он приехал из Омска. Позже стало известно, что водитель управлял транспортным средством без соответствующей категории и не зарегистрировал его должным образом. Сейчас ведется расследование этого происшествия.

Ранее сообщалось, что пилот вертолета Robinson R44 Raven, решивший сделать селфи с вулканом на Камчатке, потерял управление и завалил воздушное судно на бок.