На Алтае запустили виртуальный тур в Страшную пещеру

Пещера располагается в Краснощековском районе Алтайского края и является уникальным местом обитания древних людей, которые останавливались в ней со времен среднего палеолита.

Теперь каждый россиянин сможет побывать в пещере Страшнóй благодаря виртуальному туру, который запустили в Институте археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН.

Пещера расположилась на левом берегу реки Иня, как раз в месте одноименного ручья Страшнóго, в честь которого она и получила своё название. Сама пещера и прилегающая к ней территория относятся к Тигирекскому природному заповеднику. Археологическая ценность пещеры заключается в том, что со времен более 50 тысяч лет назад и вплоть до Средневековья в ней обитали все три подвида древнего человека Алтая – а именно денисовцы, неандертальцы и люди современного анатомического облика.

Фото: Институт археологии и этнографии Сибирского отделения

Эту стоянку древнего человека открыли в 1966 году, но доступ к ней затруднен – во времена среднего палеолита вход в пещеру был ниже, а современным путешественникам попасть туда непросто. Поэтому виртуальный тур поможет россиянам прикоснуться к древней истории и взглянуть на «богатства» пещеры.

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В Страшной были обнаружены разнообразные типа каменных и костяных орудий, которые и позволили учёным определить её древних обитателей. Одной из самых важных находок стали зубы ребенка и фрагменты плечевой кости взрослого.

«По ним было установлено, что люди эпохи верхнего палеолита, бывавшие в пещере Страшной, были „родственниками“ древних обитателей известных стоянок каменного века – Мальты в Иркутской области, Афонтовой горы и Лиственки в Красноярском крае», — рассказала старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Алена Харевич.

Также в пещере были обнаружены украшения наших предков – подвески и бусины из бивня мамонта, зубов хищников и фаланг животных.