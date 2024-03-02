На Багамах нашли затонувшую флотилию работорговцев

Археологи обнаружили обнаружены 14 парусников, доставлявших рабов из Африки в Америку.

У побережья Багамских островов нашли 14 затонувших кораблей, которые несколько веков назад участвовали в трансатлантической работорговле между Африкой и Америкой. Об этом пишет LiveScience.

Находку в Карибском море сделала археологическая группа Allen Exploration. Им удалось идентифицировать большинство мест затопления по записям XVIII и XIX веков. Среди потерпевших кораблекрушения судов была американская шхуна «Питер Моуэлл» — она пошла ко дну в 1860 году, на борту находились 400 порабощенных африканцев, которые погибли.

По данным ученых, большинство парусников затонули на севере Багамского архипелага, когда направлялись из американских портов в сторону северо-восточного канала Провиденс между островами Большая Багама и Андрос. Расположение обломков служит доказательством того, что Багамы были важным пунктом на пути между Африкой, юго-востоком Америки, Кубой и Мексиканским заливом.

Теперь археологи собираются организовать погружения к некоторым из мест кораблекрушения и найти суда, сохранившиеся нетронутыми более двух веков.

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