На Багамах нашли затонувшую флотилию работорговцев

Археологи обнаружили обнаружены 14 парусников, доставлявших рабов из Африки в Америку.
У побережья Багамских островов нашли 14 затонувших кораблей, которые несколько веков назад участвовали в трансатлантической работорговле между Африкой и Америкой. Об этом пишет LiveScience.
Находку в Карибском море сделала археологическая группа Allen Exploration. Им удалось идентифицировать большинство мест затопления по записям XVIII и XIX веков. Среди потерпевших кораблекрушения судов была американская шхуна «Питер Моуэлл» — она пошла ко дну в 1860 году, на борту находились 400 порабощенных африканцев, которые погибли.
По данным ученых, большинство парусников затонули на севере Багамского архипелага, когда направлялись из американских портов в сторону северо-восточного канала Провиденс между островами Большая Багама и Андрос. Расположение обломков служит доказательством того, что Багамы были важным пунктом на пути между Африкой, юго-востоком Америки, Кубой и Мексиканским заливом.
Теперь археологи собираются организовать погружения к некоторым из мест кораблекрушения и найти суда, сохранившиеся нетронутыми более двух веков.
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