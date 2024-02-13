На Байкале открыли, а потом закрыли ледовую дорогу на Ольхон

Специалисты надеются, что переправа будет вновь открыта 15 февраля.

9 февраля пресс-служба правительства Иркутской области сообщила об открытии на Байкале ледовой дороги на остров Ольхон. Предполагалось, что она будет работать до середины апреля.

«В Иркутской области открыли ледовую дорогу на самый крупный остров озера Байкал – Ольхон. Она является частью автодороги регионального значения Иркутск – Усть-Ордынский –- Баяндай – Еланцы – Хужир и единственным безопасным способом попасть на остров», – сообщили в пресс-службе.

Участок дороги протяженностью 11 километров начинался с материковой части, у поселения Куркут, и заканчивался на острове Ольхон в местности Иркутская Губа.

Однако 12 февраля специалисты заметили трещины на участке, после чего переправа была временно закрыта. Специалисты будут наблюдать за обстановкой на ледовой дороге, после чего будет принято решение о возобновлении дорожного движения или продолжении его приостановки.

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Для оперативного контроля на ледовой дороге круглосуточно работают онлайн-камеры. Дорожники ежедневно следят за состоянием трассы, толщиной и структурой льда. На Байкале толщина льда не одинаковая, она колеблется от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров. Истончение льда может привести к провалу машин под лед, травмированию или гибели людей.