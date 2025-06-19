На Бали массово отменили рейсы из-за извержения вулкана

Вулкан Левотоби Лаки Лаки располагается на индонезийском острове Флорес в южной части страны.

Мировой авиакризис усугубился во вторник после начала извержения вулкана Левотоби Лаки Лаки на юге Индонезии, из-за которого пришлось отменить десятки рейсов. Вулкан выбросил вверх гигантский столб пепла высотой более 10 км, сообщили в Министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии.

Огромное грибовидное облако быстро накрыло ближайшую деревню Талибура. Извержение сопровождалось громом, молниями и сильным грохотом. Сообщений о жертвах не поступало, но пепельное облако было заметно на расстоянии 150 км от эпицентра извержения.

Власти объявили в регионе повышенный уровень опасности и призвали жителей и туристов держаться подальше от Левотоби. Вулкан является сдвоенным – Левотоби Лаки Лаки одна из его вершин, что в переводе с индонезийского языка означает «мужчина». Вторая вершина с «женским» именем Левотоби Перемпуан находится на расстоянии около 2 км от более активного в данный момент пика.

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Менее чем через сутки после первого извержения вулкан проснулся вновь. Утром в среду 18 июня Левотоби Лаки Лаки выбросил пепел на высоту от 1 до 5 км. Жители двух ближайших деревень были эвакуированы, а власти предупредили о возможных потоках лавы из кратера вулкана.

Двойное извержение вулкана спровоцировало в Индонезии массовые задержки и отмены внутренних и международных рейсов. Лоукостер AirAsia полностью приостановил внутренние перелеты на острове Флорес, где произошло извержение. Около 40 рейсов были отменены на расположенном в том же архипелаге острове Бали – включая рейсы Singapore Airlines и Air New Zealand. По миру наблюдаются приостановки рейсов в столицу Индонезии Джакарту. По оценкам местных туроператоров, от отмен пострадало более тысячи туристов, а японские метеорологи предрекают высокую вероятность цунами.

В ноябре 2024 года во время серии извержений Левотоби Лаки Лаки погибло девять человек, пострадали ещё десятки. В последний раз зловещий вулкан извергался в мае этого года – обошлось без жертв, но уровень опасности тогда был повышен до максимального.