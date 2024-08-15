На Бали появилась «Маленькая Москва». Как это вообще возможно?

В Индонезийской ассоциации отелей и ресторанов считают, что это очень хорошее явление.

На начало 2024 года Индонезию посетили более 51 тысячи российских туристов, причем большинство путешественников из нашей страны предпочитают именно отдых на Бали (90%), отмечают представители страны.

В местных СМИ и соцсетях уже некоторое время используют понятие «маленькой Москвы» для обращения к большому числу граждан России, которые обитают на острове. Не все местные жители рады этому, однако Дева Кетут Суардипа, глава балийского филиала округа Булеленг Индонезийской ассоциации отелей и ресторанов (PHRI), не видит в этом понятии ничего плохого.

«Мне кажется, с «маленькой Москвой» нет никаких проблем. Есть же понятие «чайна-таун» и «маленький Токио». Тем более, если говорить об инвестициях, то российских инвестиций на Бали очень много, и мы надеемся, что их станет еще больше, особенно на Севере», - сказал Дева Кетут Суардипа порталу РИА новости.

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Эксперт добавил, что северный округ Бали Булелег, который он представляет, ждёт «всех» инвесторов из России, которые смогут вложиться в гостиничный и ресторанный бизнес, а также в сектора морского и сельского хозяйства.

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Сейчас россияне не могут напрямую добраться до острова, а при посещении Индонезии им требуется платная виза, которую можно получить на 30 дней по прибытии в аэропорт. Однако из-за большого потока российских туристов и инвесторов в страну, власти обдумывают сделать визу бесплатной и обсуждает возможность введения прямых рейсов до острова, например авиакомпанией «Аэрофлот».