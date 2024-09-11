На Бали пропала российская путешественница

Она решила совершить восхождение на вулкан.

На Бали пропала путешественница из Москвы. Она решила совершить одиночное восхождение на вулкан, пишет Telegram-канал Shot.

44-летняя Александра Мордвинова жила на острове вместе с мужем. 30 августа она решила в одиночку подняться на вулкан Ринджани на острове Ломбок. Россиянка отправилась туда одна, без гида и официального разрешения, по дороге она отправила племяннику фотографии и больше не выходила на связь.

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Ринджани — второй по высоте пик в Индонезии (3700). Для того, чтобы подняться на него, нужно в том числе пройти через джунгли с дикими обезьянами. Без гида восхождения туда запрещены.

Поиски женщины идут вторую неделю. По словам родственников, она никогда не пропадала так надолго — раньше Александра уходила в походы максимум на пару дней.

Сотрудники местной поисково-спасательного ведомства уже обследовали местность в районе вулкана, но россиянку пока не нашли. Сейчас семья Мордвиновой оплачивает группу волонтеров, которые осматривают территорию с помощью дронов. К поискам москвички уже подключился консульский отдел Посольства РФ в Индонезии.