На Бали туристам могут запретить брать мотоциклы напрокат

Губернатор Бали Ваян Костер объяснил предлагаемый запрет частым нарушением правил дорожного движения.

На индонезийском острове Бали планируют запретить туристам аренду мотоциклов (и скутеров в том числе) после серии инцидентов, в которых иностранцы грубо нарушали правила дорожного движения.

Губернатор Бали Ваян Костер заявил, что в соответствии с изменениями, которые будут введены в этом году, иностранным туристам будет разрешено водить только автомобили, арендованные у туристических агентств.

«Как гости, вы должны вести себя как туристы, используя транспортные средства, подготовленные турагентами вместо того, чтобы разъезжать на мотоциклах, без футболок и одежды, без шлемов, нарушая правила дорожного движения, и даже без прав», – Ваян Костер.

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Губернатор также заявил, что эта мера направлена на борьбу с беспорядками, пока туристический сектор восстанавливается после пандемии. Кроме того, по словам Костера, местные жители часто жаловались на неуважительное поведение туристов на дорогах.

Детали плана по запрету туристам арендовать мотоциклы еще предстоит определить – возможно, разрешение на сдачу транспорта в аренду оставят официальным турагентствам, но запретят частному бизнесу.

Экономика острова практически полностью зависит от туризма. До пандемии коронавируса в 2019 году Бали посетили 6,2 миллиона иностранных туристов.