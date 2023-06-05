На Бали туристам запретили подниматься на священные горы

Впрочем, решение затрагивает не только иностранных туристов, но и местных жителей.

Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер заявил, что восхождения на священные горы острова теперь запрещены. Об этом сообщил портал Tribun-Bali.

«Поскольку такие горы являются священным местом, мы запрещаем восхождения туда. И будет издан региональный регламент, который все урегулирует», – Ваян Костер.

Это правило будет распространяться не только на иностранных туристов, но и на внутренних туристов и местных жителей. Сообществу разрешено находиться в районе гор только если там проводится особая церемония.

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«[Там запрещается находиться] только если не будет церемонии или ликвидации последствий стихийных бедствий или других специальных мероприятий. Так что это не для туристической деятельности», – добавил губернатор.

Костер пояснил, что эти меры планировались давно и действительно превратились в насущную необходимость.

На Бали вводят все больше запретов для туристов. Гостям острова запрещается торговать артефактами и священными предметами, работать и осуществлять предпринимательскую деятельность без необходимых документов, использовать одноразовые пластиковые пакеты, посещать религиозные места, за исключением молитвы в традиционной балийской одежде, фотографироваться в нескромной одежде либо без одежды в священных местах и храмах.

Еще один из недавних запретов ограничивает возможность аренды мопедов и автомобилей для иностранных туристов.