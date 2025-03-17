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На Бали закроют аэропорт и запретят передвижение на целые сутки

На Бали закроют аэропорт и запретят передвижение на целые сутки

Международный аэропорт имени Нгураха Рая

Индонезийский остров готовится к празднованию Дня Тишины.

Международный Аэропорт имени Нгураха Рая на Бали будет целиком закрыт 29 марта, дороги будут перекрыты, а туристам будет запрещено выходить на пределы отелей и вилл. Так на острове отмечают праздник Ньепи, или балийский Новый год. 

В день Ньепи, или День Тишины — в этом году он выпадает на 29 марта, первый весенний день новолуния — балийцы традиционно практикуют медитации и молчание. Начало Нового года ассоциируется у местных с процедурой очищения и самоанализа. Рекомендуется избегать излишнего света и шума, поэтому туристы будут обязаны провести этот день в отеле или на арендуемой территории — выходить на улицу дозволено только в случае острой необходимости, за этим будет следить полиция. Разжигать огонь или включать свет запрещается. Некоторые владельцы отелей полностью отключат электричество своим постояльцам или порекомендует плотно задергивать шторы. Запрет продлится с 06:00 утра 29 марта до 06:00 утра 30 марта. 

Фото: Quentin Ober / Flickr
Куклы Ого-Ого во время парада Нгрупук

За день до этого, 28 марта, туристы смогут насладиться шумной частью праздника – парадом Нгрупук. Во время шествия балийцы выносят на улицы гигантских кукл Ого-Ого и устраивают настоящую шумовую вакханалию, чтобы «разбудить злых духов» и «заточить» их вовнутрь пугающих статуй. Позже монстров сожгут (обычно это происходит 30 марта, в день высвобождения огня), символизируя победу добра над злом и вселенское «начало» после сакрального очищения в День Тишины. Со следующего дня все туристические достопримечательности будут работать в обычном режиме. 

Для туристов, несмотря на красочность и торжественность, эти дня сулят множество неудобств. Помимо упомянутых запретов, дни, предшествующие Ньепи, традиционно предвещают множество пробок, так как местные жители возвращаются в родные провинции. Многие рестораны закроются уже 28 марта и откроются только к полудню 30 марта, а банки могут оставаться на замке вплоть до 7 апреля, предупредили власти. Туристам рекомендуют запастись едой, но напоминают, что инфраструктура в отелях, скорее всего, будет работать исправно – а значит, еду можно будет либо заказать в номер, либо посетить шведский стол в «тихом» режиме. 

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