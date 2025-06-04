На борту летевшего из Петербурга самолета загорелся пауэрбанк

Пожар тушили пассажиры и члены экипажа.

На борту самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Якутск, взорвался пауэрбанк. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Зарядное устройство лежало в ручной клади одной из пассажирок и неожиданно загорелось — такое периодически случается с пауэрбанками в случае перегрева или короткого замыкания. Перепуганная женщина бросила сумку на пол и стала гасить пламя ногами, на помощь ей бросились члены экипажа и другие пассажиры. Им удалось быстро потушить пожар — только немного оплавился ковер.

Самолет продолжил полет в штатном режиме и успешно сел в Якутске. Пострадала девушка, которая помогала соседке тушить пожар ногами: она получила легкие ожоги ступней. Ее направили в больницу.

В авиакомпании пассажирам напомнили, что в полете не рекомендуется заряжать устройства с литиевыми батареями. При этом из соображений безопасности пауэрбанки ни в коем случае нельзя сдавать в багаж – а в салоне лучше всего достать их из ручной клади и положить на виду, чтобы следить за устройством.