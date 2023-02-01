На борту «Уральских авиалиний» родилась девочка

Рейс следовал из Москвы в Таджикистан.

На борту самолета «Уральских авиалиний», который 14 января следовал из Москвы в Таджикистан, родилась девочка. Об этом Russian Traveler рассказали в пресс-службе перевозчика.

«Это случилось на рейсе Жуковский — Худжанд. После набора высоты пассажирка почувствовала боли в животе, о чем сообщила экипажу. Старший бортпроводник обратилась к пассажирам с просьбой откликнуться медикам. Как по волшебству, на борту оказался почти полноценный роддом: неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог», — сообщили в пресс-службе.

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Из-за возникшей на борту ситуации экстренная посадка самолета не потребовалась. Здоровая девочка ростом 46 сантиметров и весом 2,6 килограмма появилась на свет через час после начала родов — в аэропорту прибытия семью встретила бригада «скорой помощи». В настоящее время мать и дочь уже выписали из больницы — они чувствуют себя хорошо.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отдаёт дань уважения и признательности профессионализму медиков, которые во время полёта помогли малышке Ойшахон появиться на свет! И благодарит экипаж рейса U6-2425 Жуковский — Худжанд за помощь медицинскому персоналу.

Ранее сообщалось, что россиянин снял кадры полета в самолете Ан-26-100 с вырванным люком, который выполнял рейс из якутского села Маган в Магадан. Когда борт набрал высоту в несколько километров, люк грузового отсека разгерметизировался.