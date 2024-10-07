На что обратить внимание при выборе чемодана?

Стюардесса American Airlines настаивает, что успешное путешествие невозможно без хорошо подобранного чемодана. Самые основные критерии при выборе багажа, по её словам, это материал, количество колёсиков, цвет и возможность увеличить объём.

Стюардесса American Airlines Меган Хомме опубликовала в социальных сетях видео, в котором рассказала, что самым важным при выборе чемодана является его материал — багаж должен быть «жестким или водонепроницаемым», а сумки из мягких тканей необходимо обходить в магазине стороной.

По словам работников аэропорта, протечки жидкостей в сумках пассажиров — в особенности алкоголя и парфюма — одна из самых распространенных проблем на авиарейсах.

«Вы никогда не знаете, что хранится в чужом чемодане и в каком состоянии находится багажный отсек, – пояснила Хомме. — Поэтому на это стоит обращать внимание, чтобы ничего не просочилось в вашу сумку».

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Стюардесса также порекомендовала выбирать чемоданы темных оттенков, чтобы легче было скрыть царапины и повреждения, которые неизменно появляются во время частых поездок. Более того, гораздо лучше, если ваш чемодан будет оснащён четырьмя колёсиками – так его гораздо легче везти, и чемодан будет быстрее скатываться в трюм для обработки багажа. Чемоданы же с двумя колёсиками зачастую просто бросают на движущуюся ленту, тем самым ставя хрупкие вещи внутри под угрозу.

Хомме также настаивает, что у приобретаемого чемодана обязательно должна быть функция по увеличению объёма — после покупки сувениров в путешествии эта опция окажется актуальной.

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Однако не все работники авиакомпаний согласятся с её рекомендациями – другая бортпроводница Air France ранее отметила, что пластиковые чемоданы имеют тенденцию ломаться чаще, чем сумки из более мягких материалов.