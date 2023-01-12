На что жалуются большинство посетителей российских курортов?

Ниже всего туристы оценили обслуживание в отелях, ресторанах и на ярмарках.

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Туристы, отдыхавшие в России во время зимних праздников, чаще всего жаловались на качество сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Российский фонд мира».

Большая часть путешественников (63%) рассказали, что столкнулись с низким уровнем сервиса на отечественных курортах. 44% отметили плохое обслуживание номеров и взаимодействие с персоналом отелей, 35% остались недовольны обслуживанием в ресторанах и заведениях быстрого питания, 16% — обслуживанием на ярмарках и других уличных торговых точках, 5% — качеством экскурсионных услуг.

Пятая часть (21%) россиян пожаловались на задержки и переносы рейсов, пробки и ситуации на дорогах, 11% — на отсутствие средств индивидуальной защиты в общественных местах и еще 5% — на недостаток справочной информации в местах отдыха.

Ранее россияне рассказали, за что они готовы доплачивать на отдыхе. Оказалось, что большинство согласны выложить больше денег ради отеля на первой линии. А меньше всего туристов тратятся на доставку еды в номер или платный мини-бар.