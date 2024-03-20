На дальнем берегу: первая арктическая презентация смартфонов

Команда Russian Traveler во главе с шеф-фотографом Андреем Каменевым вместе с realme провели первую в истории арктическую презентацию новых смартфонов. Мы отправились в Заполярье на полуостров Рыбачий взяв с собой realme 12 Pro и заодно протестировали возможности камеры старшей модели realme 12 Pro+ — первого смартфона в среднем ценовом сегменте, оснащенного перископическим телеобъективом. Для съемок Андрей по привычке захватил с собой профессиональную камеру, в итоге, выяснилось, что можно было и не брать. Похоже, этот день наступил: современные смартфоны практически не уступают зеркальным фотоаппаратам. Рассказываем, как все было.

Функции камеры realme 12 Pro+ Это единственный в своей ценовой категории смартфон с перископическим телеобъективом OmniVision OV64B. Подобные технологии дороги, поэтому обычно такими объективами оснащаются только устройства премиального уровня, но в случае с realme 12 Pro+ такой телеобъектив появляется в модели среднего ценового сегмента. Перископический телеобъектив realme 12 Pro+ предлагает 3-кратный оптический зум, 6-кратный внутрисенсорный зум, 120Х цифровой зум и «золотое» фокусное расстояние в 71 мм, идеальное для портретной съемки.



В основе — продвинутый сенсор OmniVision OV64B с разрешением 64 МП и технологией объединения пикселей 4 в 1, который обеспечивает четкие и детализированные изображения даже при слабом освещении или при съемке с зумом. realme 12 Pro+ — первое устройство realme с инновационной омнифокальной системой фотографии. Благодаря сочетанию передового перископического телеобъектива, флагманской основной камеры Sony IMX890 и сверхширокоугольного объектива, система камер realme 12 Pro+ охватывает пять самых популярных фокусных расстояний без потери качества: 0,6X, 1X, 2X, 3X и 6X.



Подобная гибкость позволяет пользователям выбирать идеальное фокусное расстояние для любого сценария. В качестве основного модуля realme 12 Pro получил Sony IMX882 с разрешением 50 Мп, технологией биннинга 4 в 1 и оптической стабилизацией — сенсор, идеально сбалансированный для дневной и ночной съемки, а также записи видео. Процессор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 с частотой 2400 МГц. Количество ядер 8. Видеопроцессор: Adreno 710. Встроенная память: 512 ГБ – этого хватит чтобы сохранить тысячи фотографий, сделанных в путешествии — без потери качества! Оперативная память: 12 ГБ (можно расширить ее еще на 12 ГБ благодаря динамической памяти, которая берется из основной памяти смартфона).

Снято на профессиональную зеркальную камеру

Солнце медленно валится за горизонт, перед нами раскинулось бесконечное полотно белой тундры. Рев снегоходов несется среди заснеженных сопок. Пейзаж строг и сдержан, никакого буйства красок, бело-серая палитра повсюду, но в такой картине свое величие и от него захватывает дух. Для жителей центральной России Кольский полуостров – самый настоящий край света, места где-то на самой границе карты.

Территории здесь и правда дикие, заезжают сюда, в основном, отчаянные джипперы, мастера внедорожного вождения. Да и то, отнюдь не в любое время года. Нам, к примеру, в какой-то момент пришлось пересесть на снегоходы и передвигаться исключительно на них: иначе в это время года здесь просто не проехать.

Снято на профессиональную зеркальную камеру

Северный ветер носится над сопками, забирается под шлем, весеннее солнце совсем не греет. Вот, наконец, мы у цели: перед нами, поблескивая в лучах тусклого солнца распахивается панорама незамерзающего Баренцева моря. А вот и место, где проведем следующих несколько дней – маленькие уютные домики, стоящие почти у самой воды.

Закинув вещи, отправляемся исследовать окрестности, ну и, конечно, снимать. В процессе, узнаем несколько главных качеств нового realme 12 Pro+.

Снято на профессиональную зеркальную камеру

Андрей Каменев, шеф-фотограф Russian Traveler:



«Устоявшийся образ фотографа – человек с большим объективом (хотя, на самом деле, часто приходится носить с собой сразу несколько). realme 12 Pro+ — как раз тот случай, когда технологии переворачивают все с ног на голову: чтобы вам не нужно было сделать — снять фото для глянцевого журнала или в соцсети, возможностей телефона для этого хватает с лихвой. Действительно можно не таскать с собой камеру и объективы.



realme 12 Pro+ оснащен перископическим телеобъективом, который дает большие возможности. Тут стоит 64-мегапиксельный телефото-модуль на базе сенсора OmniVision OV64B с 3-кратным оптическим зумом, фазовым автофокусом и системой оптической стабилизации. По сути снимки, которые я сделал на свою профессиональную камеру и на realme 12 Pro+ ничем не отличались — и те и те можно публиковать, где угодно.

Снято на профессиональную зеркальную камеру

Кстати, в realme 12 Pro+ есть встроенные фильтры созданные совместно с лауреатом премии «Оскар», американским оператором Клаудио Мирандой. К примеру, встроенные в realme 12 Pro+ фильтры «Путешествие», «Память» и «Маверик» были вдохновлены культовыми картинами Миранды – «Жизнь Пи», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Топ Ган: Мэверик». Фактически на смартфон можно снять вполне себе неплохое кино».

Несколько дней мы проводим в этом удивительном северном мире – на берегу Баренцева моря. Отдельные впечатления — за каждым обедом и ужином. То, что где-нибудь в европейской части России выглядит безусловной экзотикой, в этих местах — самые обычные дары моря.



Салаты с морской капустой «ламинарией», виртуозно приготовленные морские гребешки, ежи и крабы. В один из дней мы становимся участниками захватывающего перфоманса: отправившись на рыболовецком судне в море, наблюдаем, как команда забрасывает, а потом достает со дна ловушки-краболовки с здоровенными камчатскими крабами (чуть позже уловом займется шеф-повар).

Снято на профессиональную зеркальную камеру

Андрей Каменев: «Помимо прочего, мне понравился внешний вид realme 12 Pro+ – выглядит, действительно, как очень дорогая модель. Экокожа смотрится очень эффектно, как и модуль с камерами. Уже позже я узнал, что дизайн серии 12 Pro разработан в сотрудничестве с известным французским часовщиком Оливье Савео, он известен по своей работе с культовыми швейцарскими брендами Rolex, Piaget, Breitling и Quentin».

Снято на профессиональную зеркальную камеру

На снегоходах добираемся мы и до знакового места – мыса Немецкого, самой северной континентальной точки Европейской части России. Здесь, стоя среди ледяных ветров рядом с маяком, упирающимся в мутное небо, сложно поверить, что когда-то это было очень важное место для торговли Русского государства с Западной Европой.

Андрей Каменев рассказывает: «Аккумулятор в 5000 мА⋅ч отлично показал себя в Заполярье, держал заряд сутки, даже несмотря на то, что смартфоном на морозе я работал довольно интенсивно. Аккумулятор не подвел меня и ночью, когда я несколько часов на морозе снимал северное сияние.

Несмотря на то, что большую часть нашего путешествия погода была пасмурной, света было очень мало, в этих условиях камера realme 12 Pro+ ничуть не уступала моему профессиональному фотоаппарату.



Цвета, экспозиция, четкость и детализация, все очень неплохо. Напомню, что в realme 12 Pro+ стоит ультраширокоугольный объектив, основная камера на 50 мегапикселей с флагманским сенсором Sony IMX890 размером 1/1.56» с технологией биннинга 4 в 1».

Снято на профессиональную зеркальную камеру

«И еще третья камера – как раз перископ-телевик на 64 мегапикселя, о котором я уже упоминал. Понятно, что есть и фронтальная (на 32 мегапикселя), но в этот раз я ей не пользовался. В целом я еще раз убедился: во многих случаях уровень съемки, который дает realme 12 Pro+, может сравнится с тем, что дает профессиональная камера.

В один из дней в ночном небе над нами вспыхивает северное сияние – разливается зеленой краской по черному небосводу. В такие минуты понимаешь, что никакой здесь не край света, не край карты, а самый что ни на есть центр этой необыкновенной северной вселенной, куда хочется возвращаться еще и еще».