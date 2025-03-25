На древней «буханке» по льду Байкала

Блогер Алексей Столяров пересек Байкал по льду — от Листвянки до Северобайкальска. И рассказал, как это было.

«Задача перед нами стояла максимально прикольная - пересечь Байкал снизу вверх, с Листвянки до Северобайкальска, по ледяной переправе, чтобы снять красивейшие места, невероятно красивый лед и показать Байкал во всей красе», - поделился Алексей Столяров.

Добравшись по льду до острова Ольхон, блогер снял целый материал о том, как там живут люди, какой у них быт, и как они занимаются туризмом в сложных сибирских условиях. Жители поведали свои увлекательные истории, которые вдохновили Алексея обязательно вернуться к ним в гости.

Осложняли это приключение погодные условия – в этом году на Байкале рекордно высокая температура, поэтому вода замерзла неравномерно, из-за чего по всему озеру растянулись многочисленные, очень опасные трещины. Вследствие чего маршрут от Листвянки до Ольхона блогер и его команда покоряли на воздушной подушке. Далее от Ольхона до Усть-Баргузина и Северобайкальска команда проехала на знаменитой советской буханке, которой уже целых 54 года!

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Возраст буханки дал о себе знать, когда при пересечении маршрута команда провалилась прямо под лед. Однако опытные путешественники смогли выбраться и отправиться дальше. А помог им в этом чемпион России по офф-роуду (гоночные соревнования в умении управлять автомобилем на экстремальном бездорожье) Альберт. Именно он показывал, как правильно преодолевать трещины и вести себя в опасных ситуациях.