На египетском курорте из-за акулы снова закрыли пляжи

На этот раз хищник появился в районе Дахаба.

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На популярном курорте Египта закрыли пляжи из-за акулы. Хищница плавала у побережья, где отдыхало много туристов, пишет Al-Masry al-Youm.

По словам главы управления из Министерства окружающей среды Мохамеда Салема, акулу заметили возле побережья в районе Дахаба в 100 км от Шарм-эль-Шейха. Этот курорт очень популярен среди виндсерферов и любителей подводного плавания.

Как рассказал Салем, никаких несчастных случаев в регионе произошло. Во избежание этого там временно запретили купание, дайвинг и рыбалку.

Продолжительность ограничений будет зависеть от оценки ситуации.

8 июня акула напала на россиянина на пляже Dream Beach в Египте. Мужчина погиб. Местные на лодке пытались помочь мужчине, но не сумели этого сделать. Девушка, плывшая рядом, смогла спастись. В момент нападения россиянин занимался снорклингом – плаванием с маской и ластами на поверхности воды.