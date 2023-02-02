На Госуслугах приостановлен прием заявлений на биометрические загранпаспорта

Это связано с возросшим спросом на «загранники» и отсутствием необходимых микрочипов.

Прием заявлений на портале государственных и муниципальных услуг на выпуск заграничных паспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. Об этом говорится в сообщении на портале Госуслуг.

Паспорт нового образца содержит биометрические данные (отпечатки двух пальцев) и выдается сроком на 10 лет – в отличие от более простого документа старого образца, срок действия которого составляет пять лет с момента выдачи.

При этом для москвичей, подавших заявление на биометрический загранпаспорт, ситуация не изменилась: согласно уведомлению Госуслуг, которое получил житель Москвы, процедуры оформления проходят в установленном порядке.

«Со 2 февраля прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через портал Госуслуг, дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе», – говорится в сообщении.

В случае, если заявление на загранпаспорт нового образца было подано не через Госуслуги (например, через МФЦ), следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта, уточняется на портале.

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«Гознак» сообщил, что приостановка приема заявлений на выпуск заграничных паспортов нового образца связана с повышенным спросом на них и на микросхемы, которые используются при их производстве.

Эту информацию также подтвердило предприятие «Микрон», которое производит микросхемы для паспортов. Сообщается, что в настоящее время «Микрон» «осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы».

«Мы столкнулись с необходимостью скорректировать графики производства и поставок наших электронных компонентов при кратно выросшем количестве заказчиков и объемов самих заказов. Сейчас работаем в усиленном режиме, перенастраиваем техпроцесс под расширение спроса и ввод новых российских материалов, с начала года уже отгрузили более ста тысяч чипов», – отмечается в заявлении пресс-службы «Микрона».

По данным МВД РФ, в 2022 году россияне успели получить более 5,4 млн загранпаспортов, что на 40% больше, чем в 2021 году.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, в настоящее время отсутствие именно биометрического загранпаспорта с десятилетним сроком действия не является препятствием для выезда за рубеж – документы имеют равную юридическую силу. Поехать за границу можно с любым: как с пятилетним, так и с десятилетним паспортом.