На Haval Dargo по Владимирской области: зимнее путешествие

Продолжение нашего путешествия по Владимирской области. В прошлой заметке мы рассказывали, как на Haval Dargo протестировали новый участок М-12 (трасса должна протянуться до самого Китая). Во второй части мы рассматриваем самые интересные достопримечательности и тестируем внедорожные качества автомобиля в живописных местных лесах.

Роман Манукян

Снежинки разлетаются в стороны перед стеклом нашего Haval Dargo. Мы продолжаем наше путешествие по Владимирской области, пробираемся по лесу, по обе стороны дороги – бесконечные снега, усеянные торчащими верхушками маленьких елок. Из морозного воздуха и солнечных лучей рождаются где-то впереди причудливые миражи. Haval Dargo — удивительный автомобиль. Только что мы парковались на узких улочках Владимира и поняли, насколько это удобно: благодаря датчикам парковки, камере заднего вида с динамической разметкой и системой кругового обзора 360° с 3D-изображением. Еще мы тестировали автоматическую перпендикулярную и параллельную парковку – работает безупречно.

Фото: Эдуард Гордеев

Ну, а сейчас выезжаем из сугроба, переключив кроссовер в режим движения «снег» (помимо него, есть еще «эко», «спорт», «стандарт», «грязь», «песок», «трава/гравий» и «ухабы»). Забираемся в горку, используя встроенную помощь при подъеме и преодолеваем сложное место благодаря отлично работающей противобуксовочной системе. Сочетание комфорта и функциональности городского кроссовера и повышенная проходимость внедорожника — вот отличительные черты Haval Dargo.

Вдоволь насладившись бездорожьем, отправились смотреть достопримечательности. Одно из главных мест Владимирской области, пожалуй, Александровская слобода – главный исторический памятник города Александрова. Столица царя Ивана Грозного, который в общей сложности провёл здесь 17 лет: здесь заседали приказы и боярская дума, сюда прибывали с визитами послы, здесь же проходили смотрины невест и состоялись две царские свадьбы.

Внутри Александровской слободы рассматриваем выставки, посвященные тому периоду: средневековые карты, подлинные рукописные и первопечатные книги, воинские доспехи и повседневная утварь, а ещё портреты грозного царя и реалистичную реконструкцию его внешности по черепу. Выходим из слободы, переполненные впечатлениями о том суровом времени. Подходим к магазину, чтобы загрузить продукты, и – тут весьма кстати оказывается функция дистанционного открытия багажника: открыть багажник можно клавишами (в салоне, на брелоке, в самой створке) или бесконтактно, взмахом ноги под бампером.

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Решетка радиатора трапециевидной формы с плавными углами гармонирует с квадратными колесными арками: все это создает впечатление решительного характера автомобиля.

Внешность Haval Dargo – это то, на что в первую очередь обращаешь внимание. Дизайн автомобиля перекликается с самыми знаменитыми достопримечательностями нашей планеты. К примеру, светодиодные круглые передние фары отражают чудеса света, напоминающие «Глаза Земли»: Большую голубую дыру в атолле в Карибском море и «Глаз Сахары» в Африке. Что же касается силуэта Haval Dargo, то он напоминает самую длинную южную береговую линию Голд-Коста в Австралии – место, известное среди серферов всего мира.





Из удобных опций, которыми оснащен Haval: зеркало заднего вида затемняется автоматически. В автомобиле установлен датчик света. Благодаря ему в зависимости от внешних условий ближний свет включается автоматически.

Следующая достопримечательность у которой мы оказались – небольшой маленький городок Киржач, расположенный на берегу одноимённой речки возле Благовещенского монастыря, основанного в середине XIV века Сергием Радонежским. Здесь находится родовая усыпальница старинного дворянского рода Милославских, но больше всего известен Киржач своими мастерами. О традициях местной аргуновской резьбы рассказывают в Музее плотницкого и столярного мастерства «Дом аргунов», в соседнем же Музее меди и латуни можно узнать всё о медно-латунном производстве в Покровском уезде.

Когда мы выезжаем из Киржача, на небе уже стемнело. Отмечаем, как на темной дороге отлично освещают путь светодиодные фары головного света нашего Haval Dargo. Дополняющие их светодиодные противотуманные фары еще и оборудованы функцией освещения сектора поворота.

Снова возвращаемся во Владимир. Один из последних пунктов нашего путешествия – Церковь Покрова на Нерли — белокаменный православный храм во Владимирской области, виртуозный памятник владимиро-суздальского зодчества, построенный в 1158 году. Монументальное строение возвышается на фоне стремительно темнеющего неба. Мы обещаем вернуться, ведь во Владимирской области еще множество мест, которые стоит посмотреть!