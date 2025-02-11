На израильском курорте ждут россиян и активно учат русский

Город-курорт Эйлат традиционно считался популярным направлением среди путешественников из нашей страны.

Израильский город Эйлат готовится принять путешественников из России – на курорте устанавливают русскоязычные указатели и подготавливают информационные материалы, рассказал мэр города Эли Ланкри в разговоре с ТАСС.

Эйлат исторически привлекал российских туристов мягким теплым климатом в зимние месяцы, природными достопримечательностями и отсутствием языкового барьера благодаря русскоговорящему персоналу, пояснил изданию Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в России. Однако из-за обострения обстановки в регионе количество российских туристов в Израиль в прошлом году упало более чем в два раза. Власти Израиля намерены исправить эту ситуацию: благодаря новым мерам поддержки туриндустрии они надеются приблизить турпоток из России к допандемийному уровню 2019 года, то есть привлечь в страну более 300 тыс. наших соотечественников.

В том числе большую ставку делают на Эйлат. По словам мэр города Ланкри, в Эйлате работает большое число гидов и официантов, владеющих русским. Помимо расширения числа русскоязычных указателей, в Эйлате также организовывают профессиональное обучение для сотрудников туристической отрасли в надежде окончательно избавить россиян от трудностей перевода.

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«Мы ориентируемся на российских путешественников и отлично подготовлены для их приема», – мэр Эли Ланкри.

Другим ключевым фактором восстановления турпотока в Эйлат может стать запуск прямых рейсов между городом и Москвой – до пандемии в высокий сезон из столицы на курорт еженедельно отправлялось около 20 рейсов. В посольстве Израиля уже обратилось в Минэкономразвития с просьбой снять существующие ограничения и надеются, что прямое авиасообщение между городами вернётся уже в весной.