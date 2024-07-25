На Камчатке из-за извержения вулкана закрыли популярный маршрут

Безымянный выбросил пепел на высоту 12 километров.

На Камчатке вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 километров, шлейф пепла тянется на 300 километров. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«В 03:20 (24.07 15:20 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 12 км н. у. м. Шлейф пепла протянулся на 300 км на восток-юго-восток от вулкана. Авиационный цветовой код красный. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок», — говорится в сообщении.

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Из-за извержения на Камчатке закрыли популярный туристический маршрут «Вокруг Толбачиков» в Ключевском природном парке. Вулканологи прогнозируют, что в ближайший месяц ожидается еще мощное эксплозивное извержение Безымянного с выбросом пепла на высоту от 6 до 15 километров над уровнем моря.

Также, полагают они, сейчас есть высокая вероятность схода селевых потоков в юго-восточном направлении протяженностью до 10 километров. Под угрозой несколько ближайших населенных пунктов: Ключи, Козыревск и Усть-Камчатск, где возможно выпадение вулканического пепла.