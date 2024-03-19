На Камчатке нашли тело второго погибшего туриста. Остальных спасли

Группа спасателей обнаружила второго пропавшего в лавине на Камчатке туриста погибшим – им оказался 19-летний лыжник.

На Камчатке нашли тело второго туриста, погибшего во время схода лавины. Им оказался 19-летний молодой человек, сообщили в управлении МЧС по региону.

Там рассказали, что выживших участников группы, попавшей под лавину, удалось эвакуировать и доставить вертолетом в Елизово. Из-за сильной метели и опасности повторного схода лавин спасатели добирались к ним почти сутки – несколько километров пришлось идти на лыжах.

Все это время туристы ждали помощи, разбив на месте лагерь. Они держали с экстренными службами связь по рации – рассказали, что накануне им удалось раскопать из-под снежных завалов другую участницу группы, 44-летнюю женщину. Но она была уже мертва.

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«Группа была морально подавлена. Произошла трагедия, к сожалению, гибель друзей. Тем не менее мужчины из этой группы помогали спасателям, работали все вместе», – рассказал журналистам РЕН ТВ начальник поисково-спасательного подразделения ПСО КГКУ «ЦОД» Игорь Сестеро.

Группа из 11 туристов попала под лавину на Камчатке 18 марта. Туристы шли по гребню, но упали из-за шквального ветра, а затем их засыпало снегом. Девять человек смогли выбраться и обратиться в экстренные службы — они рассказали, что двое из группы пропали. В итоге обоих нашли мертвыми.