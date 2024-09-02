На Камчатке разбился вертолет с туристами. Погибли 22 человека

Пока неясно, что именно случилось. По одной из версий, пилот мог не заметить сопку в тумане и врезался в нее.

На Камчатке разбился вертолет МИ-8 с туристами на борту. Погибли 22 человека, рассказали в МЧС России.

Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» забирал туристов с горного массива вулкана Вачкажец, где у них была экскурсия. Он должен был лететь в поселок Николаевка Елизовского района (длина в пути составляла всего 25 км, это должно было занять несколько минут), но почти сразу пропал с радаров. Сотрудники МЧС начали поиски с воздуха, но они осложнялись тем, что на месте была плохая погода — густой туман и дождь.

Обломки вертолета нашли на следующий день, на высоте 900 метров вблизи того места, где экипаж в последний раз выходил на связь. Все, кто находился на борту, погибли — группа из 19 туристов и три члена экипажа. Их тела нашли во время поисковой операции.

Причина трагедии пока не ясна, но в МЧС предполагают, что ею стала ошибка пилотирования.

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«Скорее всего, из-за плохой видимости (плохие погодные условия) вертолет врезался в сопку», — сказал РИА Новости источник в экстренных службах.

Гендиректор компании «Витязь-Аэро» Виктор Сиротин заверил журналистов, что вертолет был исправен. Им управлял пилот Денис Блещик, который работал в авиакомпании больше десяти лет. Ространснадзор в последний раз проверял перевозчика в апреле 2024 года и не выявил нарушений. 3 сентября на Камчатке объявили днем траура.